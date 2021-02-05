8 وفيات و1222 إصابة جديدة بكورونا

عمان – الغد – سُجِّلت في الأردن اليوم الجمعة 8 وفيات و(1222) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:

– (746) في محافظة العاصمة عمّان.

– (163) في محافظة إربد، منها (26) في الرمثا.

– (133) في محافظة البلقاء.

– (58) في محافظة المفرق.

– (54) في محافظة الزرقاء.

– (19) في محافظة مأدبا.

– (16) في محافظة جرش.

– (13) في محافظة الطفيلة.

– (12) في محافظة العقبة.

– (5) في محافظة عجلون.

– (3) في محافظة الكرك.

– (0) في محافظة معان.

– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (332,990) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (10072) حالة.

– سُجّلت (8) حالات وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4362) حالة.

– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (52) حالة، فيما غادرت (46) حالة.

– بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (416) حالة.

– بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (373) بنسبة إشغال (9%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (110) بنسبة إشغال (13%).

– بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (50) بنسبة إشغال (6%).

– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (608) حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (318,556) حالة.

– تمّ إجراء (21,311) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,984,226) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (5.73%).