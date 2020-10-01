8 وفيات و1274 إصابة محلية بكورونا

عمان – الغد – سُجِّلت اليوم الخميس 8 وفيات و(1276) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في الأردن، بحسب الإيجاز الصحفي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وكان من بين الإصابات (1274) حالة محليّة، توزّعت كما يلي:

– (538) في محافظة العاصمة عمّان.

– (534) في محافظة الزرقاء.

– (119) في محافظة البلقاء.

– (24) في محافظة إربد، منها حالة في لواء الرمثا.

– (23) في محافظة جرش.

– (11) في محافظة مأدبا.

– (3) في محافظة الكرك.

– (7) في محافظة المفرق.

– (5) في محافظة العقبة.

– (5) في محافظة معان.

– (5) في محافظة عجلون.

– حالتان خارجيّتان، بين القادمين من الخارج.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (13101) حالة.

كما سُجّلت (8) حالات وفاة، (رحمهم الله) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (69) حالة.

وبحسب الإيجاز، سُجّلت (126) حالة شفاء هذا اليوم، (19) في مستشفى الأمير حمزة، و(91) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(16) في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.

وقال الإيجاز إنه تمّ إجراء (17806) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1238628) فحصاً.