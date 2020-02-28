8 وفيات و143 اصابة جديدة بـ”كورونا” في إيران

طهران – أعلنت إيران الجمعة وفاة ثمانية أشخاص جراء فيروس كورونا المستجدّ ما يرفع عدد الوفيات إلى 34.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور إنه تم تسجيل 143 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ما يرفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 388 في البلاد.

هذا العدد من الإصابات في يوم واحد هو الأعلى في إيران منذ الإعلان عن الإصابة الأولى في 19 شباط/فبراير في مدينة قم.

وأضاف المتحدث أن عدد الاصابات في طهران بلغ 64، و25 في جيلان، و16 في قم، و10 في أصفهان، ما يرفع إلى 24 العدد الإجمالي للمحافظات التي سُجلت فيها إصابات بفيروس كوفيد-19. (أ ف ب)