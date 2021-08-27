8 وفيات و787 إصابة جديدة بكورونا

عمان – الغد – سجلت في الأردن اليوم الجمعة 8 وفيات بين المصابين بفيروس كورونا، و787إصابة جديدة بالوباء ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 793969 إصابة، وفق موجز إعلامي صادر عن وزارة الصحة، الجمعة.

وارتفع عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 10358 وفاة، بحسب الموجز.

وأجري 29095 فحصا مخبريا، وبنسبة فحوص إيجابية قدرها 2.7%، ووصل العدد الإجمالي لفحوص الكشف عن الفيروس إلى 9.15288 مليون فحص.

وبلغ عدد حالات الشفاء الجديدة 658 حالة؛ ليصل مجموع حالات الشفاء المتوقعة إلى 771194، فيما بلغ عدد حالات الإصابة النشطة حاليا 12417.

وسُجلت 67 حالة إدخال جديدة إلى المستشفيات، فيما خرج منها 68 شخصا، ويرقد في المستشفيات من الحالات المؤكد إصابتها 609 حالات.