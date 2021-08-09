8 وفيات و929 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

عمان – أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 8 وفيات و929 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10135 وفاة و778093 إصابة، ونسبة الفحوصات الإيجابيّة نحو 4.29 بالمئة.

وبين الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة، أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 11979 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 82 حالة، كما بلغ عدد الحالات التي غادرت المستشفيات 67 حالة، في حين بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 642 حالة. وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 8 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 19 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 10 بالمئة. وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 19 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 32 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي 12 بالمئة.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 10 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 13 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 4 بالمئة. وأشار الموجز إلى تسجيل 1213 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل 14 يوماً إلى 755979 حالة. كما أشار إلى إجراء 21679 فحصاً، ليصبح العدد الإجمالي منذ بدء الوباء إلى نحو 8669366 فحصاً. –(بترا)