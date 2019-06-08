8 وفيات و93 إصابة في 962 حادثا مروريا خلال العيد

عمان- الغد– قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، المقدم عامر السرطاوي، إنه وخلال عطلة عيد الفطر نفذت كافة الوحدات والإدارات الشرطية المختلفة خططا خاصة كل ضمن نطاق عمله وواجباته لتوفير أقصى درجات الأمن والحفاظ على الأموال والممتلكات ومنع الجريمة وضبط الأشخاص المطلوبين والمشبوهين إضافة إلى خطط مرورية نفذتها الإدارات المرورية المختلفة لتنظيم حركة السير والحفاظ قدر المستطاع على انسيابيتها.

وأضاف، في تصريح أمس، أن أيام العيد شهدت 962 حادثا مروريا مقارنة بـ 1022 حادثا في عيد الفطر العام الماضي، بانخفاض نسبته 5.9 %، وكان عدد الحوادث التي نتج عنها إصابات ووفيات هذا العيد 55 حادثا حيث نتج عن تلك الحوادث 8 وفيات و93 إصابة منها 3 إصابات بليغة، فيما كانت العيد الماضي 121 حادثا نتج عنها اصابات ووفيات بانخفاض قدره 54%.

وتلقي مركز القيادة والسيطرة 78937 اتصالا نتج عنها 20039 بلاغا جرى التعامل معها من قبل رجال الأمن العام في مختلف الوحدات والإدارات الشرطية ورجال الدفاع المدني.

وتمكنت إدارة البحث الجنائي من التعامل واكتشاف 27 قضية ضمن اختصاصها النوعي، ضمنها قضية قتل واحدة القي القبض على مرتكبها، فيما تم الكشف والقاء القبض على مرتكبي 12 سرقة جنائية و11 سرقة جنحوية و3 أشخاص ارتكبوا 3 قضايا احتيال.

وواصل العاملون في إدارة مكافحة المخدرات جهودهم لملاحقة وضبط كافة الجرائم والنشاطات المرتبطة بالاتجار وترويج وتعاطي المواد المخدرة حيث تعاملوا خلال أيام العيد مع 21 قضية للاتجار وترويج المواد المخدرة إضافة إلى 181 قضية لتعاطي وحيازة تلك المواد.

وأكد السرطاوي أن قيادات الأقاليم ومديريات الشرطة المختلفة “نفذت خلال أيام العيد خطة أمنية خاصة للتعامل مع خصوصية هذه الأيام، حيث اشتملت تلك الخطط على توسيع الانتشار الأمني وتسيير الدوريات الألية والراجلة في الأماكن العامة والأسواق والأماكن السياحية إضافة إلى تنفيذ حملات أمنية خاصة لمنع الجريمة وضبط الأشخاص المطلوبين والأسلحة وكل ما يخالف القانون”.

وأشار إلى استمرار مديرية الأمن العام في كافة المحافظات في نهجهها بالتواصل مع مختلف فئات المجتمع ومشاركتهم افراحهم واحتفالاتهم، كما شهدت أيام العيد زيارة مرتبات الأمن العام لذوي زملائهم الشهداء ومن يرقدون على أسرة الشفاء من العاملين والمتقاعدين، ومشاركتهم هذه المناسبة العزيزة.