8.4 % نمو موجودات المصارف الإسلامية بقطر

الدوحة- أظهر تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، أن موجودات (أصول) المصارف الإسلامية في دولة قطر حققت نموًا بمعدل 8.4 % في العام 2020 لتصل إلى مستوى 450.6 مليار ريال مقارنة بمبلغ 415.8 مليار ريال في العام 2019، وتشكل المصارف الإسلامية بذلك 27 % من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة قطر.

وخلال الفترة (2016-2020) كان معدل النمو السنوي المركب لموجودات المصارف الإسلامية 6.9 % مقابل نمو بنسبة 5.6 % للمصارف التجارية التقليدية.

وأوضح التقرير أن مصرف الريان تصدر قائمة أكثر البنوك الإسلامية نموًا في الموجودات العام 2020 حيث نمت موجوداته بنسبة 13.8 % يليه بنك دخان بنسبة 11.9 % ثم الدولي الإسلامي بمعدل 7.9 %، ومصرف قطر الإسلامي (المصرف) 6.6 %، وما يزال المصرف يحتل المرتبة الأولى من بين هذه المصارف في حجم الموجودات؛ إذ بلغت موجوداته 174.4 مليار ريال، ثم الريان بمبلغ 121.1 مليار، وبنك دخان بواقع 86.3 مليار ريال، ثم الدولي الإسلامي بموجودات قيمتها 61.3 مليار ريال.

وبحسب التقرير، فقد ارتفعت ودائع المصارف الإسلامية في دولة قطر في العام 2020 بمعدل 8.7 % حيث بلغت 266.2 مليار ريال مقارنة بـ244.8 مليار ريال في العام 2019، في حين كان معدل نمو الودائع في المصارف التقليدية 5.8 % في العام 2020، وخلال الفترة (2016-2020) كان معدل النمو السنوي المركب للودائع في المصارف الإسلامية 5.5 % مقابل 4.1 % في المصارف التقليدية. بينما استحوذ القطاع الخاص على حصة تبلغ 56 % من إجمالي الودائع بالمصارف الإسلامية القطرية، ثم القطاع العام بنسبة 29 %، في حين شكلت ودائع غير المقيمين 15 % من إجمالي الودائع في المصارف الإسلامية. ووفق تقرير التمويل الإسلامي، فقد حققت البنوك الإسلامية في العام 2020 ارتفاعًا في معدل التمويلات المقدمة بنسبة 7.9 % عن العام 2019، مقارنة بـ8.9 % في البنوك التجارية التقليدية. وشكلت تمويلات المصارف الإسلامية ما نسبته 27.6 % من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي في العام 2020، وخلال الفترة (2016-2020) كان معدل النمو السنوي المركب لإجمالي التمويلات في المصارف الإسلامية 6.5 % مقابل 6 % في المصارف التجارية التقليدية، ويلاحظ توجه أغلب تمويلات المصارف الإسلامية نحو السوق المحلي بنسبة 96 % من إجمالي تمويلاتها، مقابل توجه 92 % من تمويلات المصارف التجارية التقليدية نحو السوق المحلي.

وأفاد التقرير بأن أغلب تمويلات البنوك الإسلامية توجهت نحو القطاع الحكومي وشبه الحكومي بنسبة 22 % من الإجمالي، ثم القطاع العقاري بنسبة 21 %، والتمويلات الشخصية بنسبة تجاوزت 15 %.

وأضاف التقرير: “إن المصارف الإسلامية حققت إيرادات بمبلغ 19.2 مليار ريال في العام 2020 وبنسبة نمو بلغت 3.4 % مقارنة بالعام 2019، وشكلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار فيها 91 % من إجمالي هذه الإيرادات”.-(وكالات)