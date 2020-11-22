8.5 % تمويل ملحق خطة الاستجابة للأزمة السورية

سماح بيبرس

عمان- أكدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أن حجم التمويل المقدم لملحق خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام الحالي والمخصصة لمجابهة تفشي وباء فيروس كورونا بلغ حوالي 24.3 مليون دولار من أصل 280 مليونا خصصت كمتطلبات تمويل لهذا الملحق وبنسبة تحقيق بلغت 8.5 %.

وكانت الحكومة قد أطلقت، منتصف العام الحالي، خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للأعوام 2020-2022، كما أطلقت ملحق خطة استجابة للعام الحالي بـ280 مليون دولار؛ إذ إن الحكومة لم تكن قد أخذت بعين الاعتبار آثار الجائحة ولم تكن قد بدأت، وبالتالي ارتأت حينها والجهات المانحة بأن يتم تقدير تكاليف مواجهة الجائحة في الخطة ضمن ملحق مستقل.

وكانت الحكومة ومنظمات دولية قد قدرت تكلفة اللاجئين السوريين على الأردن خلال (2020-2022) بنحو 6.6 مليار دولار.

وحددت الخطة متطلبات التمويل للعام الحالي بـ2.249 مليار دولار و2.262 مليار دولار للعام 2021 وحوالي 2.094 مليار دولار للعام 2022. وقسمت الخطة متطلبات التمويل على 7 قطاعات.

وفصلت وزارة التخطيط، في ردها على استفسارات “الغد” حول الملحق؛ إذ بلغ الدعم المقدم للحكومة من خلال توقيع اتفاقيات مباشرة حوالي 11.8 مليون دولار، وتم مؤخرا توقيع اتفاقية مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتقديم مساعدات عينية لوزارة الصحة بقيمة 10 ملايين دولار تشمل أجهزة ومعدات مخبرية وعينات فحص لفيروس كورونا مقدمة لمختبرات وزارة الصحة.

كما تم تنفيذ مشاريع جديدة لتخفيف أعباء الجائحة بقيمة إجمالية بلغت حوالي 9.7 مليون دولار، وتم إعادة هيكلة لمشاريع تم الموافقة عليها سابقا بقيمة إجمالية بلغت حوالي 2.8 مليون دولار.

وأكدت الوزارة أنه يتم العمل حالياً مع الوزارات المعنية ومنظمات الأمم المتحدة من خلال فرق العمل القطاعية العاملة على تحديث خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية وإدخال مشاريع تتلاءم مع الجهود الحكومية بالاستجابة لأزمة كورونا.

وكانت الوزارة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن بدء تحديث خطة الاستجابة للأزمة السورية (2021-2023‬)، وذلك بالتواصل والتنسيق مع المجتمع الدولي بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية المترتبة على الحكومة الأردنية جراء أعباء استضافة اللاجئين السوريين وانتشار جائحة كورونا.

يشار الى أن حجم التمويل لمتطلبات خطة الاستجابة للأزمة السورية للعام الحالي بلغ لغاية 27 تشرين الأول (أكتوبر) حوالي 689 مليون دولار، وبنسبة 30.6 % من متطلبات تمويل الخطة البالغة 2.249 مليار دولار، بحسب منصة خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.

ويوزع التمويل على مكونات الخطة الثلاثة الرئيسية؛ مكون “الموازنة” حظي بحوالي 353.5 مليون دولار، ومكون دعم اللاجئين بحوالي 189 مليون دولار، ومكون “دعم المجتمعات المستضيفة” بنحو 146.4 مليون دولار.