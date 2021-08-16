8.5 مليون “حركة إلكترونية” على خدمات حكومية في 5 أشهر

إبراهيم المبيضين

عمّان – أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أمس أن عدد الحركات الإلكترونية على مجموعة من الخدمات الحكومية الإلكترونية خلال أول خمسة أشهر من العام الحالي ارتفع 85 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

واوضحت الوزارة في ردها على أسئلة لـ”الغد” أن عدد الحركات الإلكترونية على مختلف الخدمات الحكومية الإلكترونية التابعة لمختلف المؤسسات والوزارة قد تجاوز 8.5 مليون حركة.

وأسهمت أزمة “كورونا” وزيادة وعي المواطنين بأهمية استخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية إلى جانب التحول الرقمي الذي تشهده كثير من الوزارات والمؤسسات الحكومية في زيادة الاقبال على هذه الخدمات خلال العام الحالي وخصوصا الخدمات الإلكترونية التابعة لمؤسسات حكومية قطعت شوطا في مضمار التحول الرقمي وتشرف على خدمات ذات مساس مباشر بحياة المواطن وخصوصا مؤسسة الضمان الاجتماعي وأمانة عمان.

وقالت الوزارة “عدد هذه الحركات زاد بمقدار 3.9 مليون حركة، وبنسبة 85 %، وذلك لدى المقارنة بعدد الحركات الإلكترونية على خدمات حكومية الكترونية المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت وقتها قرابة حوالي 4.6 مليون حركة”.

وتشمل الأرقام السابقة الحركات الإلكترونية المنفذة من قبل مواطنين على الخدمات الإلكترونية في وزارات ومؤسسات مثل وزارة الداخلية، دائرة الجمارك، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وزارة الإدارة المحلية، إدارة ترخيص السواقين والمركبات، دائرة مراقبة الشركات، أمانة عمّان الكبرى، دائرة الأراضي والمساحة، وزارة العدل، وزارة السياحة، دائرة المخابرات العامة، وزارة العمل، دائرة الأحوال المدنية، وزارة الصناعة والتجارة والتموين، هيئة تشجيع الاستثمار وغيرها من المؤسسات.

وتظهر البيانات أن الحركات الإلكترونية تشمل 413 خدمة إلكترونية حكومية تمثل عدة وزارات ومؤسسات حكومية.

الى ذلك، قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إن “خدمات مؤسسة الضمان الاجتماعي كان عليها اكبر عدد من الحركات الالكترونية خلال اول خمسة أشهر، كما ان امانة عمان كان لديها أكبر عدد من الخدمات الإلكترونية مع ما تشهده من تحول رقمي كبير”.

وكان مجلس الوزراء، قد اقر في شهر تموز(يوليو) الماضي الاستراتيجيّة الوطنيّة للتحوّل الرقمي والخطّة التنفيذيّة للأعوام (2021 – 2025)، التي تمّ إعدادها انسجاما مع السياسات والاستراتيجيّات الوطنيّة والاتجاهات العالميّة في مجال التحوّل الرقمي.