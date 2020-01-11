8.7 % ارتفاع صادرات “صناعة عمان” العام الماضي

عمان- زادت صادرات غرفة صناعة عمان من خلال شهادات المنشأ التي اصدرتها العام الماضي بنسبة 7ر8 % مقارنة مع عام 2018.

وبلغت قيمة صادرات غرفة صناعة عمان خلال العام الماضي 7ر4 مليار دينار مقابل 3ر4 مليار دينار في عام 2018، مدفوعة بزيادة صادرات العديد من القطاعات الصناعية، وفقا لتقرير صادر عن الغرفة.

وعزت الغرفة في تقريرها ارتفاع صادراتها خلال العام الماضي الى زيادة صادرات قطاعي الصناعات التعدينية والكيماوية ومستحضرات التجميل، واللذين شكلا مجتمعين ما نسبته حوالي 46% من إجمالي الصادرات في 2019.

واشارت الغرفة، الى ان صادراتها خلال العام الماضي تمت للعديد من الأسواق كان أبرزها الصين بنسبة نمو بلغت 5ر103% اذ وصلت إلى نحو 178 مليون دينار الى جانب نمو الصادرات للسوق السنغافورية بنسبة 6ر730%.

ووفقا للتقرير، بلغت صادرات الغرفة من قطاع الصناعات التعدينية خلال العام الماضي 2ر1 مليار دينار مقارنة مع مليار دينار عام 2018 وبنسبة نمو 8ر17%.

كما بلغت صادرات الغرفة من قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل العام الماضي نحو حوالي 910 ملايين دينار مقارنة مع 774 مليون دينار في العام 2018 بارتفاع نسبته 6ر17%.

وحسب التقرير أسهم قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بارتفاع صادرات الغرفة خلال العام الماضي بما نسبته 7% لتسجل 656 مليون دينار مقارنة مع 614 مليون دينار في 2018.

بالمقابل، انخفضت صادرات الغرفة خلال العام الماضي من بعض القطاعات الرئيسية كان أبرزها قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 9ر4%، حيث تراجعت صادراته الى 413 مليون دينار مقارنة مع 435 مليون دينار عام 2018.

وانخفضت صادرات الغرفة من قطاع التعبئة والتغليف خلال العام الماضي بنسبة 4ر14% متراجعة الى 211 مليون دينار مقارنة مع 246 مليون دينار في 2018.

كما انخفضت صادرات قطاع الصناعات الخشبية والأثاث بنسبة 8ر10% متراجعة لنحو 17 مليون دينار مقارنة مع 19 مليون دينار عام 2018.

واستحوذت الهند والسعودية والولايات المتحدة مجتمعة على 7ر39% من إجمالي صادرات غرفة صناعة عمان خلال العام الماضي، اذ صدرت للهند بقيمة 705 ملايين دينار بنسبة نمو 5ر14%، فيما زادت للسعودية بنسبة 7ر19% مسجلة 596 مليون دينار.

وذكر التقرير ان ارتفاع صادرات الغرفة للسوق الهندية جاءت مدفوعةً بارتفاع صادراتها من حامض الفسفوريك بنمو بلغ 8ر9% عما تم تصديره خلال عام 2018.

وحسب التقرير، ارتفعت صادرات غرفة صناعة عمان خلال العام الماضي الى الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 6ر6% لتصل إلى 548 مليون دينار.

وانخفضت صادرات الغرفة للسوق العراقية خلال العام الماضي بنسبة 3ر7% متراجعة الى 548 مليون دينار مقارنة مع 591 مليون دينار في عام 2018.

وشهدت صادرات الغرفة خلال العام الماضي نمواً ملحوظاً للسوق الصينية بنسبة 5ر103 % مدفوعةً بزيادة صادراتها من حجر البناء بما نسبته 111% حيث وصلت إلى 142 مليون دينار مقارنة مع 4ر67 مليون دينار في 2018.

وشهدت صادرات الغرفة خلال العام الماضي للسوق الصينية من الأحجار المشغولة للبناء نمواً ملحوظاً وبنسبة 5ر121% لتصل إلى اكثر من 30 مليون دينار مقارنة مع نحو 14 مليون دينار في 2018.

وشهدت صادرات غرفة صناعة عمان خلال العام الماضي إلى سوريا، بعد تحسن استقرار الاوضاع فيها، نموا بنسبة 5ر91 % لتصل إلى 3ر69 مليون دينار مقارنة مع 2ر36 مليون دينار في 2018، كما بلغت الصادرات للسوق السنغافورية خلال العام الماضي ما نسبته 6ر730% مسجلة 4ر64 مليون دينار.

وجاء النمو مدفوعاً بشكل رئيس بصادرات زيت الوقود والذي بدأت مصفاة البترول بإنتاجه وتصديره خلال العام الماضي، حيث وصلت صادرات الغرفة منه إلى 3ر59 مليون دينار.

كما شهدت صادرات كلوريد البوتاس تضاعفاً بشكل كبير، وصل إلى نحو 4 ملايين دينار خلال العام الماضي مقابل 45 الف دينار في عام 2018.

وشهدت صادرات الغرفة للبرازيل نمواً بما نسبته 2ر374 % لتصل إلى 3ر23 مليون دينار خلال العام الماضي مقابل 5 ملايين دينار في عام 2018، حيث جاء النمو جراء ارتفاع صادرات مادة الفوسفات الى البرازيل لتصل إلى 10 ملايين دينار مقارنة بحوالي 359 ألف دينار عام 2018.

كما شهدت صادرات نترات البوتاسيوم الى البرازيل نمواً بما نسبته 7ر9% خلال العام الماضي لتصل لنحو 4 ملايين دينار مقارنة مع 4ر3 مليون دينار عام 2018.-(بترا)