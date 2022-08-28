80 من كبار الخبراء والمتخصّصين من 28 دولة يؤكّدون مشاركتهم في ‘منتدى الاتّصالات’ بالبحر الميّت

الهناندة: المنتدى سيساهم بشكل كبير في الترويج لقطاع الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردنيّ

الصويص: المنتدى سيناقش دور التكنولوجيا لإيجاد حلول مبتكرة لتذليل التحدّيات الملحّة الّتي تواجهها الدول

أكّد أكثر من 80 من الخبراء والمتخصّصين من القطاعات العامّ والخاصّ والأكاديميّ ومنظّمات المجتمع المدنيّ في مجالات تقنيّة المعلومات والاتّصالات من 28 دولة حول العالم مشاركتهم ‘كمتحدّثين’ في أعمال منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات الّذي تنظّمه جمعيّة شركات تقنيّة المعلومات والاتّصالات ‘إنتاج’ بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقميّ والريادة تحت الرعاية الملكيّة خلال يومي 16 و17 تشرين أوّل المقبل في مركز الملك الحسين للمؤتمرات بالبحر الميّت.

ووفقاً لبيان أصدرته جمعيّة ‘إنتاج’، فقد توزّع المتحدّثون على دول: الأردنّ وأمريكا وبريطانيا وتركيا وسنغافورة وإيرلندا وكندا وأستراليا والهند، بالإضافة لفلسطين والإمارات والعراق وتونس والسعوديّة والمغرب وموريتانيا وماليزيا ولبنان وعدداً من دول أخرى.

وقال وزير الاقتصاد الرقميّ والريادة احمد الهناندة أنّ الرعاية الملكيّة السامية لمنتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات تعكس مدى أهمّيّة المنتدى والّذي سيساهم بشكل كبير في الترويج لقطاع الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردنيّ وتبادل الخبرات بين المشاركين.

وأضاف أنّه سيساهم أيضاً ببناء الشراكات الّتي يمكن أن تنتج عن المنتدى بين الشركات الأردنيّة والشركات العربيّة والإقليميّة والعالميّة المشاركة في المنتدى والّذي سيشهد حضوراً واسعاً من رجال الأعمال والمختصّين وممثّلين عن شركات اتّصالات وتكنولوجيا معلومات من خارج الأردنّ.

وقدّر دور الجهات والشركات الداعمة والرعاية لهذا الحدث المهمّ والّذي يكرّس الشراكة الحقيقيّة بين القطاعين العامّ والخاصّ.

ويناقش المنتدى، وفقاً لرئيس هيئة المديرين في جمعيّة ‘إنتاج’ عيد صويص، التقنيّات الماليّة، والأمن السيبرانيّ، والذكاء الاصطناعيّ، والبلوكتشين، وعالم الميتافيرس، والبيانات الضخمة، والمدن الذكيّة، وإنترنت الأشياء، والجيل الخامس، بالإضافة إلى قرية الشركات الناشئة، والّتي تحتوي على أنشطة متعدّدة بما في ذلك صالة مخصّصة للمستثمرين يتمّ خلالها عقد اجتماعات وتشبيك بين مستثمرين ومؤسّسي شركات ناشئة.

وأضاف صويص، أنّ المنتدى سيناقش أيضاً تأثير الذكاء الاصطناعيّ على القطاعات الحيويّة (مثل التعليم والرعاية الطبّيّة والخدمات المصرفيّة والأعمال) ، وحجم الكمّيّات الهائلة من البيانات المخزّنة من قبل الحكومات والمؤسّسات الكبرى، والأدوات التحليليّة للابتكار والإبداع ، وكيفيّة الحماية من الهجمات الإلكترونيّة وغيرها.

ولفت إلى أنّ المنتدى سيناقش دور التكنولوجيا في المساعدة لإيجاد حلول مبتكرة لتذليل التحدّيات الملحّة الّتي تواجهها معظم الدول كتداعيات جائحة كورونا ، وتوفير الوظائف ، والآليّات المتّبعة لتغيّر الأعمال بصفة دائمة.

وأعلن عن المنتدى في نسخته لهذا العام سيتضمّن معرضاً لشركات مشاركة ومنطقة مخصّصة للشركات الناشئة وأجنحة عربيّة ودوليّة.

ويشار إلى أنّ المنتدى يعتبر حدثاً استثنائيّاً ينعقد كلّ عامين في المملكة، حيث يستعرض إمكانيّات وتطلّعات وخطط شركات الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردنيّة.