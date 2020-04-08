80 % من متابعي التعليم عن بعد: ليس بجودة التعليم المدرسي

تيسير النعيمات

عمان- قال 80% من المتابعين لمنصة التعليم الإلكتروني والقنوات التلفزيونية التعليمية المقدمة من وزارة التربية والتعليم إن هذه المنصات ليست بجودة التعليم المدرسي.

جاء ذلك خلال استطلاع لمركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية حول “التعليم عن بعد” نتشرت نتائجه اليوم الأربعاء.

وواجه نصف مستخدمي منصة “درسك” من الطلبة مشاكل تقنية أثناء عملية التسجيل والمتابعة لهذه المنصة، وفق الاستطلاع.

ولا يرى نصف المتابعين فرقا في جودة التعليم المقدم للطلبة بين المنصات الالكترونية او القنوات التلفزيونية.

وقال ( 55%) من الطلبة انهم يستخدمون المنصة الالكترونية “درسك” التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم، وعبر(61%) منهم عن رضاهم عن هذه المنصة بدرجة كبيرة ومتوسطة.

وقالت الغالبية العظمى (72%) من المستخدمين لمنصة “درسك” انهم راضون عن أداء المدرسين الذين يقومون بالتدريس في هذه المنصة (راضون بدرجة كبيرة 26%، راضون بدرجة متوسطة 46%)

ويتابع نصف الطلبة (51%) القنوات التلفزيونية التي تقوم ببث الحصص المدرسية (جو درسك 1، 2)، و(66%) منهم راضون بدرجة كبيرة ومتوسطة عن هذه القنوات.

واعتبرت الغالبية العظمى من الطلبة المتابعين لهذه القنوات التلفزيونية (74%) انهم راضون بدرجة كبيرة ومتوسطة عن أداء المدرسين الذين يقومون بإعطاء الدروس عبر هذه القنوات (درجة كبيرة 27%، درجة متوسطة 47%).

وقال نصف الطلبة (53%) انهم يتابعون بشكل يومي منصة “درسك” او القنوات التلفزيونية (جو درسك 1, 2)، بينما (21%) من الطلبة يتابعون المنصة او القنوات مرة واحدة كل يومين.

واشار ( 80 % ) من الطلبة الذين يستخدمون المنصة الالكترونية او قنوات جو درسك،انهم راضون بدرجة كبيرة ومتوسطة عن شرح مادة اللغة العربية، و (76%) عن شرح مادة العلوم، و (72%) عن شرح مادة الرياضيات، بينما نصف أهالي الطلبة (54%) راضون عن شرح مادة اللغة الإنجليزية.

الى أي درجة تعتقد بان منصة درسك الالكترونية /القنوات التلفزيونية تقوم بشرح مادة ……. بشكل واضح ومفهوم للطالب

بدرجة كبيرة بدرجة متوسطة بدرجة قليلة لا تقوم بالشرح بشكل واضح على الاطلاق

اللغة الإنجليزية 16 38 32 14

الرياضيات 27 45 22 6

العلوم 28 48 20 4

اللغة العربية 34 46 17 4

ونفّذت دائرة استطلاعات الرأي العام والمسوح الميدانية في مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية، استطلاعها السادس عشر من ضمن سلسلة استطلاعات “المؤشّر الأردني-نبض الشارع الأردني” خلال الفترة من 11-14/4/2020، على عينة ممثلة للمجتمع الأردني ومن المحافظات كافة، حيث تم تصميم العينة بأن تمثل الفئات العمرية المختلفة، والمستوى التعليمي. وبعد الانتهاء من جمع البيانات، تم وزن البيانات بطريقة تضمن تمثيل العينة على مستوى المملكة وعلى مستوى المحافظات، وبهامش خطأ لا يتجاوز ±3 % .

(تم تنفيذ الاستطلاع على عينة لديها أطفال بين عمر 6-18 سنة ويذهبون الى مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم)

وقد ركز موضوع استطلاع نبض الشارع الأردني (17) على المنصات الإلكترونية والقنوات التلفزيونية التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم في العملية التدريسية خلال فترة حظر التجول.

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