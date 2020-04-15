أحمد التميمي

إربد – قال رئيس قسم الرصد الوبائي ورقابة الأمراض في مديرية صحة إربد الدكتور علي الزيتاوي إن نتائج الفحوصات المخبرية لـ٨٢ عينة من المخالطين لسائق الشاحنة المصاب بفيروس كورونا كانت سلبية.

وأشار إلى أن العينات ااتي تم فحصها بصورة مستعجلة كانت من ضمن المخالطين بشكل مباشر للمصاب بانتظار نتائج فحوصات ٢٥٠ عينة أخرى ستظهر نتائجها فجر غدا.

ولفت الزيتاوي إلى أنه تم الحجر على ٤ بنايات سكنية في منطقة الحي الشمالي لأخذ عينات منها ومنع الدخول والخروج إليها لمدة ١٤ يوما انتهاء فترة الحجر المنزلي.

وأكد أنه تم اليوم جمع أكثر من ٣٥٠ عينة من محافظة إربد بشكل عشوائي، إضافة إلى منطقة الحي الشمالي.