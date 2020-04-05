800 حالة مسح صحي لحديثي الولادة في إربد

اربد – قامت المراكز الصحية في مختلف ألوية محافظة اربد التسعة بإجراء اكثر من 800 حالة مسح طبي لحديثي الولادة في اليوم الاول من الحملة التي تستمر حتى الخميس القادم بحسب مدير مديرية الشؤون الصحية في المحافظة الدكتور قاسم المياس .

وقال المياس لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان عمليات المسح تمت في ظل توفر بيئة صحية واجراءات احترازية وفق اعلى معايير السلامة العامة وبما يضمن عدم التجمهر والتجمع للمراجعين في المراكز الصحية، وتنظيم مسافات امان كافية بينهم وارتداء الكمامات والكفوف لذوي الاطفال والعاملين في المراكز.

واشار الى أن فئة الاطفال المشمولين بالمسح هم الاطفال من عمر يوم الى اربعين يوما، لافتا الى ان عملية المسح لا تستغرق اكثر من دقيقتين وهي عبارة عن حقنة خفيفة في كعب القدم تعطي مؤشرات لاحقة حول الوضع الصحي للأطفال، مبينا ان المراكز التي شاركت بعملية المسح على مستوى محافظة اربد بلغت 112 مركزا بين شامل واولي وفرعي ما ساهم بتقليص اعداد المراجعين وضبط العملية من النواحي كافة.

واكد المياس ان المراكز الصحية التي فتحت ابوابها لاستقبال حديثي الولادة لإجراء المسح الصحي لأمراض التفول واضطرابات الغدة الدرقية من عمر يوم الى اربعين يوما لن تقوم بصرف الادوية والعلاجات التي ستبقى وفق الالية المتبعة سابقا عن طريق مديرية الدفاع المدني او المتطوعين المصرح لهم بايصال الادوية للمرضى في اماكن سكناهم وللحالات التي تعاني من امراض مزمنة.