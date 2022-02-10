800 محاميا يتقدمون للرقابة على الانتخابات البلدية لغاية الآن

قال رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في نقابة المحامين، عضو مجلس النقابة وليد العدوان ان نحو 800 محاميا ومحامية تقدموا للمشاركة في الرقابة على انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس امانة عمان.



واضاف في تصريح صحفي ان المجال مازال مفتوحا للتقدم للمشاركة في الرقابة على الانتخابات ضمن فريق النقابة من خلال اللجنة.

واشار ان اللجنة عقدت بالتعاون مع اللجان الفرعية في المحافظات والهيئة المستقلة للانتخابات، ورش عمل يعنوان العدالة الانتخابية، وستستمر باقامتها في كافة محافظات المملكة.