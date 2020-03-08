قررت جمعية الصحفيين العمانيين تأجيل اجتماع الاتحاد الصحفي الآسيوي المقرر منتصف الشهر الجاري والذي كانت ستشارك فيه نقابة الصحفيين الأردنيين إلى موعد يحدد لاحقا بسبب مخاوف من مرض “كورونا”.
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