عندما تصحو من النوم تشعر انك منته من معركة فجسمك تعب وهذا من درجة ما ضغطت به على نفسك يوم أمس، دع التفكير جانبا ولا تأخذ أي كلمة موجهة اليك على محمل الجد فانت حساس جدا وهذا لن ينفعك . أصدقاؤك يحاولون الترفيه عنك في المساء فاعطهم الفرصة فقد يحسنون مزاجك التعب.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 6 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 6 من 10