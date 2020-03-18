الحمل

منذ 16 دقيقة

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عندما تصحو من النوم تشعر انك منته من معركة فجسمك تعب وهذا من درجة ما ضغطت به على نفسك يوم أمس، دع التفكير جانبا ولا تأخذ أي كلمة موجهة اليك على محمل الجد فانت حساس جدا وهذا لن ينفعك . أصدقاؤك يحاولون الترفيه عنك في المساء فاعطهم الفرصة فقد يحسنون مزاجك التعب.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 6 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 6 من 10

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اهمالك هو السبب مما سيحصل لك هذا اليوم، فأنت ستواجه أخطاءك التي فعلتها بالسابق، مما يشعرك بضيق وببعض المشاكل، وبالأخص فترة الظهيرة، كثير من مواليد الحمل قد يأخذون راحة في فترة ما بعد الظهر لأمر طارئ قد يحدث معهم، المساء جيد للخروج مع الأصدقاء، وليس مع الحبيب، لأن تصرفاتك لن تعجبه بتاتا. نسب النجاح من 10: العمل 7 العاطفة : 5 الصحة : 7

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