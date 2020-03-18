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منذ 3 ثواني

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ان وضعك جيد اليوم والحظ ما يزال يدعمك فحاول أن تقوم بما تريد اكان بالنسبة إلى عملك أو حتى بمبادرة نحو الحبيب أو طلب شيء من أسرتك. في فترة ما بعد الظهر ابتعد عن العدوانية حين يستفزك احدهم وبالأخص اذا كان زميلك في العمل. في المساء تقوم بدعوة بعض الأصدقاء والمقربين إلى بيتك أو السهر خارجا لتغيير بعض الروتين الذي تعيشه منذ فترة.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

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