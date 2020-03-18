الجوزاء

منذ 32 ثانية

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يوم هادئ جدا لكن هذا فقط في وقت الصباح والظهيرة فانت قد تقضيها بالنوم اذا كنت في أجازة او اذا كنت بالعمل سوف تكون الأجواء هادئة حولك. في فترة ما بعد الظهر والمساء سوف تكون حافلة بالكثير من الاحداث ؛ احذر من التفكير الكثير الذي لن يؤدي الى نتيجة في المساء وكن اكثر سلاسة مع افراد عائلتك، فالأمور قد تصبح متوترة .
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل :8 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

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