السرطان

منذ 42 ثانية

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من الافضل ان تبقى نائما وان لا تقوم بأي فعل لان كل ما تفعله يقلب ضدك ويزيد الوضع سوءا، ابق مرتاحا لان التعب ما زال يسيطر عليك من ضغوطات من يوم أمس، كما أن مزاجك ليس جيدا للتكلم مع اي احد، قد ترافقك المشاكل والمسؤوليات في فترة ما بعد الظهر. في فترة المساء قد تفضل البقاء في البيت لان لا نية لك لمجاملة احدهم.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

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كان الله بعونك يا مولود السرطان على هكذا يوم، فالأمور ستعاكسك طوال اليوم، كما أن ضغوطات العمل لن تترك منذ الصباح، وحتى ذهابك الى منزلك، احرص جيدا على صحتك، وخاصة على أماكن ضعفك كالمعدة والظهر، المساء قد تتركه للراحة، لأنك لست في مزاج يسمح لك بالخروج، وبالأخص مواليد 23 الى 30 حزيران. نسب النجاح من 10 : العمل: 5 العاطفة: 5 الصحة: 5

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