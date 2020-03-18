الأسد

منذ 45 ثانية

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

يوم جيد للمبادرات العملية ولتقديم امتحان لان النتيجة سوف تكون في صالحك. قد يعلو صراخك في فترة الظهيرة لكثرة الأمور التي عليك تنفيذها اكان في مضمار العمل او في البيت. تبدأ الأمور بالتحسن في فترة ما بعد الظهر والمساء والتي تشهد العديد من المصاريف والالتزامات المالية؛ العاطفة ما تزال ليست على ما يرام فابق بعيدا عمن تحب هذا اليوم.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

مقالات ذات صلة

تخطف الأبصار في أناقتك ومظهرك في كلامك وفي تصرفاتك، أنت اليوم في القمة يا مولود الاسد، وهذا بالطبع من الأخبار التي وصلتك مؤخرا وزادت من دعمك في أمورك العملية والمالية. المساء قد تحصل مشادة كلامية بينك وبين من تحب يعكر مزاجك، لكنكما ستحلان المسألة، مواليد 23 تموز الى 1 آب، هم أكثر المستفيدين من هذه الوضعية. نسب النجاح من 10 : العمل: 9 العاطفة: 7 الصحة: 8

منذ يومين

ما تزال في صدارة الأبراج لليوم الثاني على التوالي يا عزيزي الأسد. فالنجاحات سترافقك منذ الصباح، وحتى فترة ما بعد الظهر، لأن الحظ حليفك من كل بد، فحاول أن تقوم بقراراتك ومبادراتك، فالنتائج ستكون لصالحك. في فترة المساء تخصص الوقت لعائلتك لموضوع مهم، الأكثر حظاً هم مواليد 12 الى 22 آب. نسب النجاح من 10 : العمل: 9 العاطفة: 8 الصحة: 9

منذ 3 أيام

الحظ يقف الى جانبك وبقوة يا مولود الأسد، فلديك العديد من الفرص المتاحة أمامك للدفع بأعمالك الى الأمام، وبالأخص في فترة الظهيرة، في فترة ما بعد الظهر تسهم في التفكير لأمر معقد قد يواجهك، لكنك تنجح في حله بالنهاية، في المساء حضر نفسك لجلسة أو حفلة شيقة تستفيد منها كثيرا. نسب النجاح من 10 : العمل: 9 العاطفة: 9 الصحة: 9

منذ 4 أيام

الأمور المخربطة التي رافقتك منذ اليومين الماضيين في طريقها الى الزوال يا صديقي، ولكن عليك بإمهالها لفترة الظهيرة وبعدها ستشعر بالقوة والنشاط والثقة في قراراتك ومشاريعك. كما أن شعبيتك تطغى على الآخرين وقد يسمع ضحكك بكثرة في المساء، وذلك لشعورك بالراحة، وبالأخص مواليد 23 الى 26 تموز. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 7 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 7 من 10

منذ 5 أيام
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock