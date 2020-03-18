يوم جيد للمبادرات العملية ولتقديم امتحان لان النتيجة سوف تكون في صالحك. قد يعلو صراخك في فترة الظهيرة لكثرة الأمور التي عليك تنفيذها اكان في مضمار العمل او في البيت. تبدأ الأمور بالتحسن في فترة ما بعد الظهر والمساء والتي تشهد العديد من المصاريف والالتزامات المالية؛ العاطفة ما تزال ليست على ما يرام فابق بعيدا عمن تحب هذا اليوم.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10