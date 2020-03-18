العذراء

منذ 20 ثانية

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ما زال الحظ إلى جانبك يا مولود العذراء فلا تتردد في عمل أي شيء لان كل ما تمسكه يداك يصبح ذهبا. لكن عليك ان لا تكون عصبيا فأنت معروف بهدوئك وتأنيك قبل القيام بأي شيء. انتبه في ساعات ما بعد الظهر اثناء قيادتك لسيارتك. اما في فترة المساء قد يكون لديك الكثير من المواعيد والواجبات.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

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