قد تشعر ببعض التعب في فترة الصباح وخاصة صداع في الرأس وتعب في الارجل، انصحك بأخذ هذا اليوم راحة وعدم الذهاب الى العمل في اي ظرف كان، حاستك السادسة قوية جدا اليوم وتستطيع الاحساس بالشيء قبل حدوثه وهذا بالضبط ما سيحصل معك في فترة المساء ولكن ما قد يحدث لن ينال اعجابك.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10