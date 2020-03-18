الميزان

منذ 3 ثواني

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

قد تشعر ببعض التعب في فترة الصباح وخاصة صداع في الرأس وتعب في الارجل، انصحك بأخذ هذا اليوم راحة وعدم الذهاب الى العمل في اي ظرف كان، حاستك السادسة قوية جدا اليوم وتستطيع الاحساس بالشيء قبل حدوثه وهذا بالضبط ما سيحصل معك في فترة المساء ولكن ما قد يحدث لن ينال اعجابك.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

مقالات ذات صلة

لا تعرف من أين تبدأ، الكثير من الأعمال أمامك لتنجزها، كما أن دماغك مشغول بأمور أخرى غير العمل، التردد سيكون من نصيبك اليوم، كما أنك ستقوم بإلغاء أكثر من موعد لإحساسك بعدم جاهزيتك لفعل أي شيء أو إعطاء قرار به، أكثر المواليد المزاجيين والمتوترين لهذا اليوم هم مواليد 1 الى 10 تشرين الأول. نسب النجاح من 10 : العمل: 6 العاطفة: 6 الصحة: 6

منذ يومين

يوم ممتاز آخر يا مولود الميزان، وخاصة على نطاق العمل الذي يشهد العديد من التطورات لمصلحتك، وخاصة في فترتي الصباح والظهيرة اللتين تعدان الأفضل بالنسبة إليك. قد تكثر اتصالاتك في فترة ما بعد الظهر، ولا يغادر الهاتف يدك. البيت هو المكان الذي ستلجأ اليه بعد هذا اليوم المليء بالأعمال والمواعيد. نسب النجاح من 10 : العمل: 9 العاطفة: 7 الصحة: 9

منذ 3 أيام

الأعمال كثيرة، ولكنك تقوم بها بكل خفة ورشاقة يا صديقي الميزان، كما أن جاذبيتك في أعلى مستوى لها وتستطيع التأثير على الآخرين بها. تخصص بعض الوقت في فترة ما بعد الظهر لشراء بعض اللوازم التي تحتاجها في بيتك أو بعض الثياب، المساء قد يكون هادئا بعض الشيء مما يجعلك تشعر بالملل. نسب النجاح من 10 : العمل: 9 العاطفة: 7 الصحة: 9

منذ 4 أيام

كثير من الضغوطات تواجهك، لكنك تقوم بها بكل يسر وسهولة وبابتسامة أيضاً. الأمور العائلية قد تأخذ حيزا من وقتك في الظهيرة، أما في فترتي ما بعد الظهر والمساء فتكتشف أنك قد قمت بمواعيد كثيرة لهذه الليلة مما قد يوقعك في موقف محرج مع أحد أصدقائك. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 8 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

منذ 5 أيام
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock