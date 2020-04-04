809 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في إسبانيا

عمان – أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم السبت، تسجيل 809 وفيات بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية في تراجع لليوم الثاني على التوالي بعد الرقم القياسي الذي بلغ يوم الخميس الماضي 950 حالة وفاة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 11744 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإسبانية (ايفي) عن الوزارة قولها إنه جرى في الـ 24 ساعة الماضية إحصاء 7026 مصابًا جديدًا ليصل العدد الإجمالي الآن إلى 124736 في عموم إسبانيا.

وأضافت الوزارة أنه شفي 3706 أشخاص في 24 ساعة ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 34219 حالة.

وقررت الحكومة الإسبانية اليوم تمديد حالة الطوارئ لمدة 15 يوماً إضافياً لغاية 26 نيسان الجاري لاحتواء تفشي فيروس كورونا.–(بترا)