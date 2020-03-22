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الأحد, مارس 22 2020
أخر الأخبار
الأوقاف: ابتهالات دينية وأدعية عبر مكبرات الصوت بالمساجد اليوم
“بلدية جرش” توزع المياه في عدة مناطق بسبب انقطاعات- فيديو
وفيات كورونا تتجاوز 13 ألف حول العالم
تعميم على البلديات بحجز الحيوانات الأليفة-وثيقة
كيف يقضي السياسيون أوقاتهم؟ العين صخر دودين يجيب (فيديو)
ضبط نحو 700 شخص خالفوا حظر التجول وحجزهم في “خو” “والحسا”
تقليص عدد فحوص الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بسبب “كورونا”
مبادرات لجمعية الريادة و الإبداع الأردنية في مواجهة كورونا
“تجارة إربد” تعفي المستأجرين لديها من إيجار شهرين
الغاء كأس دبي العالمية للخيول بسبب فيروس كورونا
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