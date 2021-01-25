81 % تراجع تحويلات القطاع السياحي للخزينة

عمان – خلصت دراسة أعدتها الأكاديمية الوطنية للسياحة والطيران الى أن حجم التراجع في قيمة الإيرادات المحولة للخزينة من القطاع السياحي في العام 2020 بلغ 81 بالمئة من الإيرادات مقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2019.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أمس، مع الأكاديمية لبحث نتائج دارسة “أثر جائحة كورونا على قطاع السياحة الأردني من وجهة نظر العاملين والمستثمرين، مشاكل وحلول”.

وهدفت الدراسة إلى تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي على المستثمرين والعاملين في القطاع السياحي والمجتمعات المحلية المستضيفة للسياحة، وتقييم الأثر النفسي وكفاءة ومدى فاعلية الإجراءات الحكومية وأوامر الدفاع على القطاع، كما قدمت الدراسة مقترحات وحلولا خاصة بأصحاب المنشآت السياحية والعاملين فيها.

وقال رئيس المجلس الدكتور محمد الحلايقة إن الدراسة فريدة من نوعها، وتعرض لكثير من القضايا المتعلقة بالقطاع السياحي خلال الجائحة، وسيستخدم المجلس نتائج الدراسة في ورقة السياحة ضمن تقرير حالة البلاد مع الإشارة إلى المصدر لأهمية المعلومات الواردة فيها.-(بترا)