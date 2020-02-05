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82 ألف طلب إلكتروني على نظام معلومات الطلبة في جامعة اليرموك

منذ 3 ساعات
جامعة اليرموك- (أرشيفية)
جامعة اليرموك- (أرشيفية)

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أحمد التميمي

إربد – أعلن مركز الحاسب والمعلومات في جامعة اليرموك أن عدد الطلبات والإجراءات الالكترونية التي تمت على نظام معلومات الطلبة خلال العام 2019 بلغ “81766” طلب.

وقال مدير المركز المهندس اسحق مطالقة إن تقديم هذا الخدمات كان تباعاً على مدار العام 2019، لافتا إلى أن عدد الطلبات جاء على النحو الآتي: عدد طلبات تحويل من تخصص لآخر “95”، و عدد طلبات تأجيل دراسة “512”.

وبلغ عدد طلبات الحصول على جرايات “648”، وطلبات تحويل مسار (لطلبة الدراسات العليا) ” 702″ طلب، بالإضافة إلى “24582” طلب إرشاد أكاديمي، و “12740” طلب إسقاط مواد الفصل الدراسي، و “12822” طلب غير مكتمل،.

كما بلغ عدد طلبات التحاق ببرامج الموازي وبرامج الدراسات العليا “13110”، وطلب دفع الرسوم الجامعية إلكترونياً من خلال خدمة أي فواتيركم “14247”، إضافة إلى “2308” طلب دفع رسوم طلبات الالتحاق إلكترونياً من خلال خدمة أي فواتيركم.

وأضاف مطالقة أن هذه الطلبات والإجراءات الالكترونية جاءت بهدف تمكين الطلبة والراغبين بالالتحاق بالجامعة من تقديم طلباتهم ودفع الرسوم الكترونياً دون الحاجة لمراجعة الجامعة أو تقديم طلباتهم ورقياً، مما يسهم في توفير وقتهم وجهدهم، والحصول على الخدمة بأسرع وقت ممكن.

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