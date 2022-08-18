82 طالبا في “نموذجية اليرموك” يحصلون على معدل 90 فما فوق بالتوجيهي

أحمد التميمي- أظهرت نتائج امتحان الثانوية العامة في المدرسة النموذجية لجامعة اليرموك للعام الدراسي 2021-2022، حصول 82 طالبا وطالبة على معدل 90 فما فوق.

وكان الطالب عمر فاخر عكور، من طلبة الفرع العلمي في المدرسة قد حصل على المركز التاسع “مكرر” على مستوى المملكة، بمعدل 99.65.

وأظهرت النتائج، حصول 36 طالبا وطالبة من طلبة المدرسة النموذجية على علامة 95 فما فوق، كما وحصل 46 طالبا وطالبة على علامة بين 90-95.

كما وحصل 45 طالبا وطالبة على علامة بين 80-90، كما وحصل 10 من طلبة المدرسة على علامة 70-80.

وهنأ رئيس جامعة اليرموك الدكتور اسلام مسّاد، طلبة المدرسة النموذجية في الجامعة ممن اجتازوا امتحانات الثانوية العامة 2022 بنجاح، معربا عن فخر اليرموك واعتزازها بتميز الطالب عمر فاخر العكور الحاصل على المركز التاسع “مكرر” -الفرع العلمي على مستوى المملكة، حيث حصل على معدل 99.65.

وشدد حرص إدارة الجامعة على متابعة ودعم المدرسة النموذجية وتوفير الوسائل التعليمية اللازمة من أجل تحسين وتطوير العملية التعليمية فيها بما يضمن تقديم تعليم مدرسي متميز لأبنائنا الطلبة ويؤهلهم لبدء مرحلة جديدة في مسيرتهم التعليمية والتنافس لدخول التخصصات الأكاديمية التي تلبي طموحاتهم في مرحلة التعليم الجامعي.

وثمن جهود إدارة المدرسة النموذجية والاهتمام الذي توليه لطلبتها من خلال توفيرها بيئة تعليمية سليمة تمكن الطلبة من تحقيق التفوق والتميز في مختلف المراحل الدراسية، مشيدا بجهود كادر المدرسة التدريسي والإداري خلال العام الدراسي والتي أتت ثمارها بنتائج متميزة لطلبة المدرسة على مدى الأعوام الماضية، لتبقى المدرسة النموذجية في جامعة اليرموك من المدارس المتميزة والتي يشار إليها بالبنان على مستوى محافظة اربد والمملكة.

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