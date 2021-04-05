82 وفاة و6537 إصابة جديدة بكورونا

عمان- الغد- سجل اليوم الاثنين 82 و6537 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأردن، كما جاء في الموجز الإعلامي الصادر عن

رئاسة الوزراء ووزارة الصحة

وتوزعت الإصابات والشفاء والفحوصات:

• سُجِّلت (6537) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (639,444) حالة.

• سُجّلت (82) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (7283) حالة.

• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (15.12%)، مقارنة مع (14.68%) يوم أمس.

• تمّ إجراء (43,226) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,114,599) فحصاً.

• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (9003) حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (552,764) حالة.

• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (79,397) حالة.

• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (399) حالة، فيما غادرت (383) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (3182) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال:

نسبة إشغال أسرّة العزل: 51%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 74%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 52%

إقليم الوسط:

نسبة إشغال أسرّة العزل: 63%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 74%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 41%

إقليم الجنوب:

نسبة إشغال أسرّة العزل: 33%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 46%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 24%

توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

– (2561) في محافظة العاصمة عمّان.

– (1212) في محافظة إربد، منها (224) في الرمثا.

– (676) في محافظة الزرقاء.

– (468) في محافظة البلقاء.

– (362) في محافظة المفرق.

– (278) في محافظة الكرك.

– (220) في محافظة مأدبا.

– (193) في محافظة عجلون.

– (185) في محافظة العقبة.

– (181) في محافظة الطفيلة.

– (130) في محافظة جرش.

– (71) في محافظة معان، منها (1) في البترا.