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820 وفاة جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة بأميركا

منذ ساعة واحدة
أكياس الجثث في أروقة مستشفى بروكلي بنيويورك (أرشيفية)

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واشنطن- سجّلت الولايات المتحدة 820 وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجماليّ الوفيّات لديها إلى نحو 90 ألفاً، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الأحد.

وحصيلة الوفيّات اليومية (820) التي نُشرت الأحد الساعة 20,30 (00,30 ت غ الإثنين) هي الأدنى منذ العاشر من أيّار/مايو، حسب الجامعة التي تتّخذ بالتيمور مقرّاً.

كما أشارت الجامعة إلى أنّ عدد الإصابات في البلاد يبلغ 1,486,376 إصابة. وهذا العدد يمثّل أكثر من 30% من الحالات المسجّلة في العالم، حسب معلومات من مصادر وطنية رسمية جمعتها وكالة فرانس برس.

ووجّه المستشار الاقتصادي بيتر نافارو وهو مسؤول في البيت الأبيض، انتقادا شديدا الأحد لمراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، ملقيا باللوم عليها في أسابيع من التأخير في استجابة الولايات المتحدة للوباء. (أ ف ب)

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