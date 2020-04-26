السرطان

منذ 32 دقيقة

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الصعاب ما تزال متواجدة لديك يا صديقي، وبالأخص في فترتي الصباح والظهيرة، لكن بعد ذلك فإن الأمور تصبح جيدة جدا وتتحسن الأجواء لديك بشكل كبير، وتلاحظ ذلك على نفسيتك والأجواء حولك، في فترة المساء عليك بأخذ بعض الراحة وإزاحة جسدك، أكثر المستفيدين من هذه الإيجابيات مواليد حزيران.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 7 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 7 من 10

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عليك بالتركيز أكثر يا مولود السرطان لأن اليوم صعب وعليك المرور به لا محالة، الأعمال سوف تضغط عليك في فترة الصباح وحتى ما بعد الظهر، حاول أن تكون أكثر هدوءا عند مناقشتك أمرا مع رئيسك بالعمل ولا تفقد هدوءك المعروف به، المساء لن يكون أسهل لكنه أفضل من النهار، حاول أن تنام باكرا. نسب النجاح لهذا اليومالعمل: 5 من 10 العاطفة: 5 من 10 الصحة: 5 من 10

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