الدلو

منذ 16 دقيقة

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يوم جيد يا مولود الدلو وما تزال في قمة نجاحك، فالحظ ما يزال يقف الى جانبك ولكن ليس لوقت طويل وفقط حتى بعد الظهر، أما بعد ذلك فإن جاذبيتك في أعلى مستوى لها، مواعيد كثيرة لديك ولكنها كلها تتم بنجاح كبير، أما المساء فاحذر منه، وخاصة على المجال العاطفي فقد يحدث شجار بينك وبين من تحب.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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الحظ في صفك اليوم أيضا، فبإمكانك فعل ما تريد والبدء بأي مشروع تريده، فالأوضاع جيدة وخاصة في فترة النهار كاملة؛ حيث تسير معك الأمور كما ترغب وتشتهي، في فترة ما بعد الظهر يصلك خبر يسعدك كثيرا وخاصة على المجال العاطفي، المساء قد يشهد بعض المناقشات العائلية، فالأفضل الخروج من البيت. نسب النجاح لهذا اليومالعمل: 9 من 10 العاطفة: 9 من 10 الصحة: 9 من 10

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