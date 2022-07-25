 83 مدرسة خاصة تطالب “التربية” بإلزامية تدريس القرآن الكريم (أسماء)

حمزة دعنا- طالب تربويون وخبراء في التعليم وأصحاب مدارس خاصة وزارة التربية والتعليم باعتماد تدريس القرآن الكريم قراءة وفهماً كأحد المساقات الإلزامية لجميع طلبة المملكة الأردنية الهاشمية في القطاعين الحكومي والخاص.

وجاء في المذكرة التي وجهت لوزارة التربية والتعليم والموقعة من 83 صاحب مدرسة خاصة حصلت “الغد” على نسخة منها، أن يكون البدء في إلزامية تدريس القران الكريم من الصف الأول الأساسي حتى الثانوية العامة.

وأكدت المذكرة على عدم قبول أي طالب في الجامعات الحكومية والخاصة؛ إلا بعد أن يستكمل متطلبات النجاح في جميع المساقات الإلزامية ضمن اختبارات الثانوية العامة ومنها القرآن الكريم قراءة وفهماً، على أن يستثنى من ذلك الطلبة على مقاعد الدراسة في بلدنا الحبيب من غير المسلمين.

وتاليا نص المذكرة:

معالي وزير التربية والتعليم الأكرم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نظرًا لما يمثله تعليم القرآن الكريم من حماية للقيم والأخلاق ، وما يسهم به الكتاب العظيم من زيادة للثروة اللغوية للناشئه ، والدور الأمثل له في حفظ الهوية والثقافة العربية والإسلامية ، والدارس للتاريخ وللأجيال وتبدل المفاهيم والقيم ضمن الغزو الاإلكتروني الذي اقتحم منازلنا عنوة ، يجد أن تعليم القرآن الكريم كان الحافظ للقيم والموجه للسلوكيات الإيجابية على الدوام، فنحن الموقعون أدناه من تربويين وخبراء في التعليم وأصحاب مدارس خاصة نطالب وزارتنا الموقرة-وزارة التربية والتعليم – ببحث آليات إعتماد تدريس القرآن الكريم قراءة وفهماً كأحد المساقات الإلزامية لجميع طلبة المملكة الاردنية الهاشمية في القطاعين الحكومي والخاص إبتداء من الصف الأول الأساسي وحتى الثانوية العامة ، بحيث لا يقبل الطالب في الجامعات الحكومية والخاصة إلا بعد أن يستكمل متطلبات النجاح في جميع المساقات الإلزامية ضمن اختبارات الثانوية العامة ومنها القرآن الكريم قراءة وفهماً ، على أن يستثنى من ذلك الطلبة على مقاعد الدراسة في بلدنا الحبيب من غير المسلمين .

راجين من معاليكم البدء بالإجراءات اللازمه و بالسرعة الممكنة ليصبح تعليم القرآن الكريم تلاوة وفهماً واقعًا عمليًا إبتداءً من العام الدراسي ٢٠٢٣ – ٢٠٢٤م

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام

الموقعون

١- د. محمد أبو عمارة – م.عام مدارس كنجستون

٢-د.مجدي الدراس – م.عام أكاديمية المستوى العالي

٣-د عماد الزقيلي – متخصص في تدريس اللغة العربية

٤-د.مأمون فلاح الخليل – مدير عام مدارس راف

٥-د.رائد ابو زيد – م عام مدارس أيلا العالمية

٦-أ. أحمد أبو عمارة – مدير مدارس الراي

٧-د. أسامة أبو بكر – عضو رابطة علماء الأردن

٨ – حامد حمدان مدير عام روضة ومدارس الأفكار الراقية

٩- ريما محمد حمدان الحجاج مدارس براعم الشفا

١٠- احمد بالو مدرستا الريان والاثير

١١- د . عبد الرحمن الحوامدة – مدارس الاعتصام النموذجية

١٢-د.مي أبو قشة عضو علماء الاردن و صاحبة مدرسة المروة الاسلامية الحديثة

١٣-صهيب عصام ابومحيسن مدرسة المروة الاسلامية الحديثة

١٤- ليام ياسين الرواشدة

مدرسة وروضة منارة الكرك التربوية

١٥- نجلاء جميل ابو عويضة.. مدرسة وروضة نهر العلوم الثانوية… جرش

١٦- غدير عبدالعزيز الكساسبه-روضة رضاب النموذجيه

١٧-م.علاء الدين التميمي-مدير عام مدارس اجيال العلم

١٨-قبلان الثوابي -مدرسة وروضة لؤلؤة الكوم ،، عمان

١٩-مدرسة بيعة الرضوان -انتصار حسين عبدالهادي -عمان طبربور

٢٠- محمود جبر متعب مدير عام مدارس الأمم الإبداعية

٢١- عاصم ناصر منصور -مدير عام اكاديمية الربوة الدولية

٢٢- هناء محمد الكردي-روضة و مدارس الزهراء الأهلية

٢٣- باسمة اسماعيل عطية-مديرة مدرسة رواد المعرفة النموذجية

٢٤- بلال سليم سمارة- مدير عام روضة و مدرسة الطالب الأول النموذجية

٢٥- ابتسام جودت عبابنة -مدرسة و روضة زين الأمل

٢٦- فاطمة حسن الخالدي-روضة العالِم الصغير

٢٧- عائشة محمد عبد الهادي شحادة-مديرة مدرسة جابر بن حيان-مأدبا

٢٨-د.عزات محمد الراميني-روضة ومدرسة المورد النموذجية

٢٩-احمد الناطور_ مدرسة الترابط الاسلامية

٣٠-زياد نصار-مدرسة الصادق الأمين

٣١- نجية النجار-مديرة اكاديمية جنى دان

٣٢-انتصار حسين عبد الهادي-مدرسة بيعة الرضوان

٣٣-ابراهيم غبن -مدرسة العليين التربوية

٣٤-عاصم منصور-مدير عام اكاديمية الربوة الدولية

٣٥-د. احمد بديوي -مدير عام روضة و مدرسة اكاديمية الخطى الواثقة التربوية

٣٦-د.اسامة العمري-مدارس اكاديمية الميقات الاسلامية

٣٧-فيصل قشمر-مدير مدرسة وروضة العلوم التطبيقية

٣٨-نسيبة سيف الدين القواسمي-مدرسة الاقبال اربد

٣٩-نافز ابراهيم الساريسي-مفوض روضة ومدرسة السواعد

٤٠-م.محمد مراد الصيصان-أكاديمية ليمار الدولية

٤١-خالد جمال السلايمة-مدير عام أكاديمية الحفاظ

٤٢-هالة الأغبر-عمان الأهلية

٤٣-د.محمد نمر بابية-مدير عام مدارس الإحتراف الدولية

٤٤-عليا أبو ريان مدير عام مدارس الأكاديمية العربية الحديثة

٤٥-علي احمد ابو فارة-رئيس مجلس الادارة أكاديمية الاتفاق الدولية

٤٦-د.يوسف محمد عبده-مدير عام مدرسة ليمار ثنائية اللغة

٤٧-خالد محمد الشلعوط

مؤسس ومدير عام مدارس أكاديمية منارة الامل الدولية

٤٨-هشام عبد المعطي

مدير عام المدارس العمرية

٤٩-محمد أبزاخ

مؤسس ومدير عام مدارس المدار

٥٠-بسام الزبن-مدير عام مدارس قرطبة الدولية ومدارس اكاديمية روابي القدس

٥١-جلال القدومي

مؤسس ورئيس مجلس ادارة شركة مدارس الجود للإبداع والتميز الدولية

٥٢-د.عز الدين ابو رابيلة -تقارب

٥٣-خالد مجدي إسماعيل-مدرسة رواد العلم

٥٤-محمد “محمد علي”المحتسب

رئيس هيئة المديريين-مدارس البلقاء الاسلامية-السلط

٥٥-محمدعلي الشوملي

مدير عام تزكية الدولية

٥٦-رسمي خضر الملاح

مدير عام مدارس الافاق المضيئة

٥٧-مصطفى العفوري

مدير عام مدارس النظم الحديثة

٥٨- د.اكرم عبد القادر – مدير عام مدارس الحصاد التربوي

٥٩- احمد عرابي -مدير عام أكاديمية انفنتي

٦٠-عبد الله التميمي -مدير مدارس المحمدية

٦١- خليل عواد – مدير عام مدارس مساندة و مدارس اكادمية اغصان النماء الدولية

٦٢- د.رمزي يوسف مدير عام ساندس

٦٣-فريد عبدالحميد ياغي -روضة كان يا مكان

٦٤-سهير زهدي الطويل – رياض و مدارس خلية النحل النموذجية

٦٥- حورية عباد -مؤسسة مدرسة الموريات

٦٦- ابراهيم داود ..المنار الثانويه

٦٧-احمد حمد -مدير عام نهج المعارف الاسلامية

٦٨-م. رائد ابو فرحة -مدارس السلام النموذجية

٦٩- حمزة غنام -مدارس الأدب العربي

٧٠-عبد الرحمن الحوامدة -مدارس الاعتصام النموذجية

٧١- عمر الشريف مدرسه دار العلم

٧٢-عمر الشريف مدرسه الوسيله

٧٣- د ايمن الساحلي مدارس الصرح

٧٤-د مراد ابو هزيم رئيس مجلس ادارة مدارس الباحث

٧٥-د محمد الربابعه مدارس الأصالة

٧٦- سمية عوض مدرسة رواد الاسلام

٧٧- د برهان نمر مدير عام منظمة تعليم بلا حدود

٧٨-د.عمار النوايسة

مدير عام المدارس المستقلة الدولية بفرعيها خلدا وطريق المطار .

٧٩-د. جبر الفضيلات عميد كلية الشريعة / جامعة الزرقاء الأهلية سابقا

٨٠-د. جعفر صالح مدير عام مدارس الناصر الحديثة

٨١-د.سمير الحراسيس

عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

رابطة علماء الأردن

أستاذ الفقه وأصوله

٨٢-ا.خالد المجالي محلل سياسي وامني

٨٣-ميساء محمد خير خضير – مدير عام ومؤسس اكاديمية لوريت التربوية- اربد