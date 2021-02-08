83.8 مليون دينار أرباح “الإسلامي” قبل الضريبة في 2020

عمان – الغد- أعلن البنك الإسلامي الأردني عن تحقيق مستويات أداء جيدة لنتائجه المالية في نهاية العام 2020 حيث تجاوزت إيرادات الاستثمار المشترك 200 مليون دينار مقارنة مع 196.7 مليون دينار بنسبة نمو 1.8 % وعزز البنك من مخصصاته المالية حتى نهاية العام 2020 وذلك لمواجهة أي تبعات او تأثيرات سلبية لجائحة كورونا، وبلغت الأرباح الصافية قبل الضريبة حوالي 83.8 مليون دينار بينما وصلت الارباح بعد الضريبة حوالي 52.1 مليون دينار.

وصرح رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي الاردني موسى شحادة، ان مجلس الإدارة اجتمع بتاريخ 8/2/2021 وناقش البيانات المالية الختامية للبنك لعام 2020 وقدم التوصية للهيئة العامة العادية التي ستعقد اجتماعها بتاريخ 22/4/2021 بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2020 بنسبة

12 % من القيمة الاسمية للسهم وهي الحد الأعلى المسموح به، بناءً على تعميم البنك المركزي الأردني بالخصوص.

وبين ان نتائج أعمال البنك تعكس قدرة البنك على التعامل مع التحديات الاقتصادية الناتجة عن الظروف الإقليمية والمحلية وتبعات جائحة كورونا، مشيداً بالجهود المبذولة من الادارة التنفيذية ومجلس الادارة والعاملين في البنك لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للبنك للمحافظة على موقع مميز بين المصارف الاردنية، مثمناً جهود البنك المركزي الاردني والهيئات والمؤسسات الرسمية الداعمة للجهاز المصرفي الاردني لمواجهة تأثيرات جائحة كورونا وأي من التحديات التي من الممكن ان تطرأ.

وقال الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الإسلامي الأردني الدكتور حسين سعيد، على الرغم من التأثيرات السلبية لجائحة كورونا التي افرزت تغييرات في بيئة الاعمال وأثرت على مختلف القطاعات وأدت الى حالة من عدم اليقين، الا ان جميع البيانات المالية لمصرفنا تؤكد على متانة الوضع المالي وكفاءة الأداء مع الالتزام بمتطلبات الحوكمة والامتثال ومواجهة المخاطر لينعكس ذلك على نسب النمو في معظم المؤشرات المالية، حيث بلغت موجودات البنك بما فيها (حسابات الاستثمار المخصص وحسابات الوكالة بالاستثمار (المحافظ الاستثمارية) حوالي 5.43 مليار دينار مقابل حوالي 4.97 مليار دينار في نهاية العام 2019 بزيادة بلغت حوالي456 مليون دينار، وبنسبة نمو 9.2 %.

كما بلغت التسهيلات الممنوحة للعملاء بما فيها (حسابات الاستثمار المخصص وحسابات الوكالة بالاستثمار (المحافظ الاستثمارية) حوالي4.28 مليار دينار مقابل حوالي 3.82 مليار دينار في نهاية العام 2019 بزيادة بلغت حوالي 465 مليون دينار، وبنسبة نمو 12.2 % وذلك انعكاساً لاهتمام مصرفنا بتنويع توظيفات الاموال وتنمية الاستثمارات والتمويلات لمختلف القطاعات من افراد او شركات او مؤسسات صغيرة او متوسطة وتوزيعها الجغرافي.

كما ان حرص مصرفنا على تقديم خدمات مصرفية متطورة وحديثة ومتوافقة مع احكام ومبادئ الشريعة الاسلامية، عزز من ثقة متعامليه لتصل ودائع وحسابات العملاء بما فيها (حسابات الاستثمار المخصص وحسابات الوكالة بالاستثمار (المحافظ الاستثمارية) إلى حوالي 4.80 مليار دينار مقابل حوالي 4.39 مليار دينار في نهاية العام 2019 بزيادة بلغت حوالي407 ملايين دينار، وبنسبة نمو 9.3 %.

وتأكيداً لمتانة القاعدة الرأسمالية للبنك فقد بلغت حقوق المساهمين حوالي 474 مليون دينار مقابل حوالي422 مليون دينار في نهاية العام 2019، وبنسبة نمو 12.5 %، وبلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) حوالي23.75 %، وبلغت نسبة الديون غير العاملة 3.13% ونسبة تغطية الديون غير العاملة 104 %، “علماً بأن هذه النتائج اولية وخاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني والهيئة العامة”.

وأضاف الدكتور حسين سعيد ان البنك الإسلامي الأردني استمر بتحمله لمسؤولياته الاجتماعية من خلال مساهماته المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة وتقديم المساعدات والتبرعات لخدمة المجتمع المحلي والاقتصاد الوطني ودعم الجهود الوطنية التي بذلتها الحكومة ومختلف الجهات الرسمية في مواجهة جائحة كورونا وتقديم مختلف اوجه الرعاية الاجتماعية والصحية للمواطنين بالتبرع بمبلغ مليونين ومائة وخمسين الف دينار لدعم صندوق همة وطن ووزارة الصحة، كما اتخذ البنك العديد من الإجراءات وبالتوافق مع تعليمات الجهات الحكومية والبنك المركزي الأردني في التخفيف من الأعباء على قطاع التجزئة “الافراد” والشركات في القطاعات المتضررة بتبعات جائحة كورونا بالتسهيل عليهم في السداد، وذلك بتأجيل سداد الأقساط و/ أو هيكلتها.

كما سعى البنك للتوسع وتقديم خدمات ومنتجات تمويلية واستثمارية من خلال قنوات الكترونية رقمية للأفراد (Digital Banking) وتطوير واستحداث عدد من الأنظمة والتطبيقات البنكية المتطورة لتلبية احتياجات المتعاملين من خلال خدمات إسلامي /موبايل وخدمات إسلامي / انترنت كما تم اطلاق خدمة المحافظ الالكترونية (JoMoPay) من خلال تطبيق الموبايل البنكي الخاص، الى جانب العديد من الخدمات للتسهيل على متعاملي البنك من الافراد والشركات، كما تم التوسع في الخدمات المقدمة من خلال اجهزة الصراف الآلي والتي وصل عددها الى 268 صرافاً الياً، والعمل جارٍ للتوسع في الفروع/ الزوايا الرقمية (Digital Branch/ Corner) لتقديم الخدمات المصرفية باستخدام التكنولوجيا، والتي ستعزز من الخدمات المصرفية الرقمية.