832 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

أبوظبي- ارتفع إجمالي الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 24190 حالة من مختلف الجنسيات بعد تسجيل 832 إصابة جديدة مع إجراء 38 ألف فحص يومي.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم الاثنين تماثل 1065 حالة شفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 9577 حالة مع تسجيل 4 وفيات ليرتفع الإجمالي إلى 224 وفاة.