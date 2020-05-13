الأسد

منذ 31 دقيقة

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تشعر بمفاصلك تؤلمك وبالأخص ظهرك وأرجلك، منذ الصباح ليس لديك الرغبة في القيام بشيء او حتى الذهاب الى العمل، فأنت ترفض تحريك أصبعك. الملل والكآبة يسيطران عليك منذ الامس، الصبر مفتاح الفرج وحاول النوم باكرا الليلة اختصارا للمشاكل وبالاخص اذا كنت من مواليد 14 الى 22 اب
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 5من 10 العاطفة : 6من 10 الصحة : 5 من 10

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عليك الهدوء يا مولود الأسد وعدم التصرف بتهور وتسرع لأن اليوم سيشهد الكثير من الضغوطات والمشاكل، الأمور تعاكسك وخاصة في فترة الظهيرة، احذر على صحتك في فترة ما بعد الظهر وخاصة على جهازك التنفسي، عليك البقاء في البيت في المساء بسبب مزاجك، مواليد 1 الى 13 آب هم الأكثر توترا. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 5 من 10 العاطفة : 6من 10 الصحة: 5 من 10

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