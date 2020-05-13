تشعر بمفاصلك تؤلمك وبالأخص ظهرك وأرجلك، منذ الصباح ليس لديك الرغبة في القيام بشيء او حتى الذهاب الى العمل، فأنت ترفض تحريك أصبعك. الملل والكآبة يسيطران عليك منذ الامس، الصبر مفتاح الفرج وحاول النوم باكرا الليلة اختصارا للمشاكل وبالاخص اذا كنت من مواليد 14 الى 22 اب

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 5من 10 العاطفة : 6من 10 الصحة : 5 من 10