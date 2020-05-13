العذراء

منذ 32 دقيقة

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يوم كثير المسؤليات في العمل او في البيت، فأنت لن تجد الوقت لحك رأسك من كثرة الاعمال التي عليك، فالعمل يطالبك بالمواعيد المهمة والمقابلات والاجتماعات. اما البيت فهو يطالبك بالمسؤوليات العائلية وبعض الدعوات، اذا باختصار انت لن تشعر بالملل ابدا من هذا اليوم النشيط.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 8 من 10

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