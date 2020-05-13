القوس

منذ 31 دقيقة

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اهدأ يا مولود القوس فأنت كثير الحركة، العمل قد يجلب لك الكثير من المشاكل والتوتر في فترتي الصباح والظهيرة. لكن فترة ما بعد الظهر تبدو واعدة للكثير من الأخبار الجيدة والتقدم على المسار العملي. في المساء لا تتكلم كثيرا، وخاصة اذا كنت مدعوا ضمن دعوة اجتماعية. نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

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