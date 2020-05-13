العقرب

منذ 31 دقيقة

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انتبه على صحتك وخاصة عند الصباح فقد تشعر بتوعك مفاجئ سببه معدتك أو انفلونزا، خذ راحة كافية ولا داعي لاتعاب نفسك بالكثير من العمل، وخاصة ان فترة الظهيرة وما بعدها ستشهد ضغطا عائليا وبعض المشاكل الشخصية، في المساء الخلود الى الراحة وملازمة البيت افضل من الخروج.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 6من 10 العاطفة : 6من 10 الصحة : 6 من 10

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