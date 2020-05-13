الدلو

منذ 32 دقيقة

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الكل في صفك يا صديقي الدلو، والكل يدعمك في أي قرار تتخذه، وتسلكه فتشجع وقم بالمبادرات، فاليوم مناسب جدا ايضا للتوقيع على الأوراق وإطلاق المشاريع على مجال العمل او في المجال العاطفي. قد تلقى بعض المعاكسات في فترة المساء، لكن الحظ قد ينشلك من المشاكل فلا تخف.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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