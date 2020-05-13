الجدي

منذ 32 دقيقة

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يكفي تذمرا على وضعك المالي، فالأوضاع الفلكية لا تقف في صفك المالي في هذين اليومين فالمصاريف كثيرة وترى انه لا نهاية لها، عاطفيا الأمور جيدة جدا وخاصة في فترة ما بعد الظهر والمساء، حيث تلتئم الأجواء من جديد بينك وبين من تحب، لكن عليك بترك الاجواء العائلية في فترة المساء ولا تدخل بنقاشات.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 7 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

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