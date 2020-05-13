الميزان

منذ 32 دقيقة

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الحظ ما يزال معك، فاستغله لفعل ما تريد فالأبواب مفتوحة أمامك لعمل ما تريده، وخاصة انك ستنفذ من مشاكل في فترة الظهيرة بسهولة غير متوقعة، لكن احذر من عصبيتك واستعجالك في تسوية امورك، المساء جيد لتقوية العلاقة مع من تحب، وخاصة اذا كنت من مواليد 12 الى 19 تشرين الاول فأنت الأكثر حظا. نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9فمن 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

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