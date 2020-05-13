الحوت

منذ 31 دقيقة

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عليك بتهدئة أعصابك وعدم استعجال الامور، جميع الأمور تعاكسك ولا تجد احدا بصفك هذا اليوم ويكثر اعداؤك حولك وغلطتك الصغيرة تصبح كبيرة جدا، يوم غير مناسب لإصدار القرارات والاحكام لانها لن تكون مبنية على الحكمة، وخاصة ان المساء سيشهد مشادة كلامية بينك وبين احد اقربائك. نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 5 من 10 العاطفة : 5 من 10 الصحة : 5 من 10

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عليك بالهدوء وعدم الاستعجال بفعل أي شيء. عملك متراكم فحاول أن تركز أكثر واترك العصبية جانبا اذا واجهتك مشكلة في فترة الظهيرة، في المساء قد تزداد الأمور سوءا فعليك البعد عن أي مشكلة من الممكن أن تجعل يومك أسوأ، الأكثر توترا هو مواليد 1 الى 10 آذار. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 5 من 10 العاطفة : 5من 10 الصحة: 5 من 10

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