عليك بتهدئة أعصابك وعدم استعجال الامور، جميع الأمور تعاكسك ولا تجد احدا بصفك هذا اليوم ويكثر اعداؤك حولك وغلطتك الصغيرة تصبح كبيرة جدا، يوم غير مناسب لإصدار القرارات والاحكام لانها لن تكون مبنية على الحكمة، وخاصة ان المساء سيشهد مشادة كلامية بينك وبين احد اقربائك. نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 5 من 10 العاطفة : 5 من 10 الصحة : 5 من 10