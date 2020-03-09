84 طلباً للإستفادة من دعم الشركات الخدمية في “تطوير المشاريع”

عمان- الغد– تسلّمت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية يوم أمس طلبات الاستفادة من برنامج دعم الشركات الخدمية من أجل التصدير لتقديم الدعم الفني والمالي للشركات المستهدفة الصغيرة ومتوسطة الحجم بهدف رفع قدراتها الإدارية والانتاجية وتعظيم صادرات قطاع الخدمات المحلّي، بإنتهاء الفترة التي حدّدتها المؤسسة والتي انتهت يوم الأحد الموافق 8/3/2020.

وبيّن الزعبي بأنه قد تم تمديد فترة استقبال طلبات الاستفادة من برنامج ” دعم الشركات الخدمية من أجل التصدير ” إلى يوم الأحد الثامن من الشهر الحالي آذار وذلك لإعطاء فرصة أكبر للشركات العاملة ضمن قطاعات السياحة والضيافة، الاستشارات الادارية والمالية والقانونية والتدريب ، والرعاية الصحية والعلاجية والطاقة والخدمات الهندسية والمعمارية وتكنولوجيا المعلومات للتقدّم للاستفادة من البرنامج من محافظات المملكة كافة.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية، الدكتور بشّار الزعبي أن المؤسسة قد تسلمت 84 طلباً للاستفادة من هذا البرنامج مما يؤكد رغبة قطاع الخدمات الأردني بالتطور والنمو والنّفاذ إلى أسواق تصديرية جديدة ومواكبة المستجدّات العالمية.

وأضاف الدكتور الزعبي إلى أن البرنامج يعتبر مشروع حكومي رياديّ لدعم صادرات الشركات الخدمية، مع التركيز على الخدمات ذات القيمة المضافة العالية في ظل صعوبة المنافسة ويستهدف تأهيل 40 شركة خدمية من بين 84 طلباً بهدف زيادة صادراتها وتجاوز ما يعترضها من عقبات ونفاذ صادراتها إلى أسواق تصديرية جديدة، حيث سيقدّم البرنامج منحا مالية و فنية لبناء القدرات الادارية والانتاجيه لتعزيز مهمة التصدير ،لا تتجاوز قيمة المنحة 25,000 دينار ، 40 بالمائة منها دعم قدرات ادارية، فيما تصل المساهمة القصوى للبرنامج 50 بالمائة من إجمالي التكاليف المؤهلة لاستثمار لا يزيد عن50,000 دينار.

وأكّد الزعبي أن البرنامج سيعمل على تعزيز الثقه بالمنتج الخدمي المحلي داخليا وخارجيا، واختراق وتصدير الخدمات الى أسواق جديده، وتنفيذ مجموعة من البعثات القطاعية B2B والتشبيك مع جهات داعمه للتصدير، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات والخدمات للشركات المستفيدة وزيادة عدد الوظائف المستحدثة بحوالي 240 وظيفة كحد ادنى ومبيعات تصديرية متوقعة بقيمة ثمانية ملايين دينار أردني.

وأشار الدكتور الزعبي إلى أنه تم تشكيل لجان مختصة من المؤسسة للتقييم الإداري الأولي لضمان دراسة وتقييم الطلبات المقدمة للبرنامج بشفافية تامّة ومن ثم تقييم الطلبات اداريا وفنيا واختيار الشركات التي تنطبق عليها المعايير، يليها توقيع الاتفاقيات مع المشاريع التي تم اختيارها وبدء تنفيذ الأنشطة المتعلّقة بهذه المشاريع ومن ثم تقييم نتائج تلك المشاريع ونشر قصص نجاحها .

ولفت الزّعبي إلى أن المؤسسة نفّذت العديد من الورش التعريفية في غرفة تجارة الأردن وبعض الجمعيات القطاعية منذ إطلاق البرنامج بهدف التعريف بآلية التقدم بطلب الحصول على الدعم الفني والمالي والرّد على استفسارات الحضور.