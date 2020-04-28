846.5 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي في 2019

البنك يعقد اجتماع الهيئة العامة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي

عمان – الغد – ارتفعت أرباح مجموعة البنك العربي بعد الضرائب والمخصصات بنسبة 3.2 % خلال العام 2019 لتبلغ 846.5 مليون دولار، مقارنة مع 820.5 مليون في العام 2018.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك صبيح المصري إن أداء المجموعة كان قوياً خلال العام 2019 على الرغم من مختلف التحديات التي شهدتها المنطقة والعالم خلال العام الماضي، مؤكد ارتفاع الأرباح قبل الضرائب إلى 1.15 مليار دولار مقارنة مع 1.12 مليار دولار”.

وعقدت الهيئة العامة العادية وغير العادية لمساهمي البنك العربي اجتماعها أمس، بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني، وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13).

وعقد الاجتماع برئاسة المصري وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي ومساهمين يحملون أسهما «أصالة وإنابة ووكالة» يشكلون حوالي 78.13 % من رأس المال، كما وحضر الاجتماع مراقب عام الشركات عطوفة الدكتور وائل العرموطي.

وتم خلال الاجتماع اقرار البنود المدرجة على جدول أعمال الهيئتين العادية وغير العادية.

وقال المصري: “يأتي انعقاد الهيئة العامة للبنك العربي هذا العام في ظل الظروف الاستثنائية غير المسبوقة التي تشهدها المملكة والعالم أجمع في ضوء جائحة كورونا العالمية وتداعياتها على مختلف الدول والاقتصادات. حيث تتكاتف الجهود على مختلف المستويات للتعامل مع معطيات هذه الأزمة العالمية ومحاولة احتواء أثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية.”

وبلغ إجمالي الايرادات 2.2 مليار دولار في نهاية العام 2019 وبنسبة نمو بلغت 4.6 % تحققت من خلال أعمال البنك على مستوى تواجداته المحلية والخارجية المنتشرة في العديد من المناطق وذلك بنمو أنشطته في الأسواق الرئيسية التي يعمل بها حيث ساهمت التواجدات الخارجية للبنك بتحقيق 70 % من هذه الايرادات، كما ارتفع صافي الايرادات التشغيلية لتصل إلى 1.3 مليار دولار وذلك بفضل النمو في الفوائد والعمولات المتأتية من الأعمال البنكية الرئيسية، كما انخفضت إجمالي المصاريف بنسبة 3 % عن العام الماضي.

كما نمت إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية بنسبة 1.2 % لتصل إلى 26.1 مليار دولار مقارنة بـ25.8 مليار دولار كما في 31 كانون الأول من عام 2018، في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة نمو بلغت 6% لتصل إلى 36.2 مليار دولار، كما ارتفعت حقوق الملكية وتجاوزت مبلغ 9 مليار دولار أمريكي وبنسبة نمو بلغت 5 % على الرغم من توزيع البنك أرباحاً نقدية استثنائية على المساهمين بنسبة 45 % للعام 2018 نتيجة انتهاء القضايا المرفوعة ضده في نيويورك، هذا وقد بلغ العائد على حقوق الملكية نسبة 9.3 %.

وتأتي أرباح البنك القوية المتحققة خلال العام 2019 نتيجة للنمو المستدام بالإيرادات والإدارة الجيدة لمصروفاته، حيث حافظ البنك على رأس مال قوي ونسب سيولة مريحة وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 72.1 %، كما استمر البنك بالمحافظة على جودة أصوله حيث فاقت نسبة تغطية القروض غير العاملة 100 %، وبلغت نسبة كفاية رأس المال 16.2 % كما في كانون الأول 2019.

وبين المصري أن هذه النتائج الايجابية للبنك العربي تظهر مجدداً مقدرة البنك على التعامل بنجاح مع الظروف والتحديات من خلال سياساته الحصيفة وانتشاره الجغرافي وتنوع مصادر دخله مشيراً إلى أن البنك يعمل حالياً على تقييم الآثار المالية والاقتصادية المترتبة على أزمة جائحة فيروس كورونا العالمية ومواجهة واحتواء تداعياتها.

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه تم تأجيل توزیع أرباح على المساھمین للسنة المالیة 2019 وذلك عملاً بالتعمیم الصادر عن محافظ البنك المركزي الأردني الى البنوك العاملة في المملكة.

ومن الجدير بالذكر أن البنك العربي حصل على جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2020 وللعام الخامس على التوالي، من مجلة غلوبال فاينانس (Global Finance العالمية – نيويورك.

كما وحصل البنك أيضاً على جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2019 من مجلة يوروموني العالمية – لندن.