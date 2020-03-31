849 وفاة بـ”كورونا” في إسبانيا خلال 24 ساعة

عمان 31 آذار (بترا)- أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الاثنين، تسجيل 849 حالة وفاة في 24 ساعة الماضية جراء مرض فيروس كورونا المستجدّ، في رقم قياسي جديد في البلاد منذ بداية انتشار الوباء، بعد تراجع ضئيل أمس الأحد، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية (ايفي).

وأودى الفيروس بحياة 8189 شخصاً في إسبانيا، ثاني أكثر دولة تضرراً بالمرض من حيث عدد الوفيات بعد إيطاليا، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى أكثر من ألفين في يوم واحد ليبلغ 19259 شخصاً في حين أُدخل 5607 مصابين إلى العناية المركزة.

–(بترا)