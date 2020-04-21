أخبار محليةالغد الاردني

85 % نسبة الانجاز في الطريق الصحراوي

منذ ساعتين

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عمان-أكد الناطق الاعلامي في وزارة الاشغال العامة والاسكان عمر محارمة ان الطول الاجمالي لطريق الصحراوي 285 كيلو متر بالاتجاهين جاهزة ومفتوحة للسير، ونسبة الانجاز فيه بلغت 85 بالمئة .
واضاف خلال حديثه ل( بترا) اليوم الثلاثاء ان الوزارة فتحت 7 كيلو مترات من الطريق الصحراوي امام حركة السير في منطقة خان الزبيب .
واشار الى ان العمل جار على كشط الطبقة الاسفلتية السطحية لتحويلة معان الجهة اليسرى، حيث يقتصر نطاق العمل في منطقة معان على (الجهتين اليسري واليمنى) وبطول إجمالي يناهز 11 كيلو متر على كشط الطبقة الأسفلتية السطحية وتنفيذ طبقة أسفلتية سطحية مع أعمال تأثيث الطريق. ومن المتوقع الإنتهاء من الأعمال بشكل كامل في منطقة معان خلال أسبوعين منذ بداية إستئناف العمل في الطريق الصحراوي .
بترا

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