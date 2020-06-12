الحمل

منذ ساعة واحدة

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وضعك سيئ اليوم ولا شيء يمشي كما تريد، فاليوم لا يختلف كثيرا، لكن بالعكس، فالأمور قد تزداد سوءا وخاصة في فترة الظهيرة التي تشهد اسوأ فترة لغضبك وعصبيتك، ستتخذ قرارات مفاجئة، ولن تحتمل أي كلمة توجه لك، لا أنصحك بالخروج مساء، فالمنزل أفضل لك، وخصوصا مواليد 11 الى 19 نيسان.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 5من 10 العاطفة : 5 من 10 الصحة : 5 من 10

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لا تحسد على هذا اليوم يا مولود الحمل، فالأوضاع لديك مكهربة، وتلاحظ الضغوط النفسية قد زادت فوق رأسك وخاصة في فترة الظهيرة فاحترس مما قد تقوله أو تفعله، فكر جيدا لأن أي شيء قد يحسب ضدك في المساء، ينقذك أحد أصدقائك من الملل بدعوته لك للخروج لكن مزاجك لن يتحسن، مواليد 20 الى 31 آذار هم الأكثر توترا اليوم. نسب النجاح من 10: العمل 5 العاطفة : 5 الصحة : 5

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