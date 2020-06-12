لن تترك أحدا من شرك يا مولود الجوزاء، فأنت تصطدم مع أي شخص يقف أمامك، وكلامك يخرج كالمدفع من فمك، وخاصة في فترة الصباح والظهيرة، حافظ على هدوئك، ولا داعي للتهور في أي عمل تقوم به، قد ينجح تهورك في فترة المساء في سد الفجوة بينك وبين من تحب.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 6 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10