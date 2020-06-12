الثور

منذ ساعة واحدة

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الأجواء عادية خلال هذا اليوم، وحاول أن تكون أكثر نشاطا في حركتك، ولا تراكم الأعمال عليك، لديك بعض الإلتزامات المالية وبعض المصاريف في فترة ما بعد الظهر. أما بالنسبة للمساء فالوضع أفضل، وخاصة من الناحية العاطفية، حيث تكون الأمور في أحسن حال.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 7من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 7 من 10

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يوم عادي يا مولود الثور وهادئ بعض الشيء، فليس هنالك أحداث مميزة في فترتي الصباح والظهيرة، قد تتعرض لاستفزاز من أحد الأشخاص حولك، لكنك ستسيطر على أعصابك بكل براعة، المساء يبدو أكثر نشاطا، وخاصة على المسار العاطفي الذي سيتلقى دعما قويا لما لديك من قوة في التعبير عن عواطفك. نسب النجاح من 10 : العمل: 7 العاطفة: 9 الصحة: 9

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